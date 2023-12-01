La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente realizó 150 inspecciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara para verificar el cumplimiento de la veda en el sector ladrillero, vigente del 19 de diciembre al 3 de enero pasados.

Los recorridos de vigilancia se llevaron a cabo en Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, como parte del Operativo Invernal 2025-2026.

La dependencia informó que no se detectaron quemas ni incumplimientos, por lo que la medida se respetó en su totalidad.

La veda fue aplicada para reducir la contaminación del aire durante la temporada decembrina.