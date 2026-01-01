Comenzó el torneo Clausura 2026 de la Liga MX con la fecha uno, y en Tijuana, no aparecieron los goles con el empate cero a cero entre Xolos y América.

El técnico de Xolos, Sebastián Abreu explicó que no fue un gran juego debido a los pocos minutos de futbol que han tenido ambos planteles y por otro lado confirmó que llegará como refuerzo su hijo Diego Abreu.

“Estoy agradecido con el club por hacer el esfuerzo de buscar otro delantero con proyección, mexicano, que era lo que estábamos buscando. Surgió la posibilidad durante el ‘scouting’ y, cuando me lo plantearon, ahí ya me traicionaron los sentimientos. Que el club lo haya comprado a Defensor Sporting, me pone contento”, dijo. (Por Martín Navarro Vásquez)