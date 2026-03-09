Establecimientos comerciales tienen todavía hasta el último día del mes de marzo para calibrar sus básculas, de lo contrario se harán acreedores a una sanción, advierte el titular de la PROFECO en Guadalajara, Marco Antonio Romero Nolasco.

“Sino se encuentra este holograma a partir del mes de abril, pues se podrán hacer acreedores a sanciones; en ese sentido, por eso es que se está pidiendo a través de los diferentes medios de comunicación, visitas que hemos hecho a diferentes lugares de mayor consumo, por mencionar uno, el Mercado de Abastos, los invita a todos los locatarios que tengan sus básculas debidamente calibradas”.

El delegado de la PROFECO advierte que durante la cuaresma habrá vigilancia especial en tianguis y mercados y que siempre existirá una báscula alterna para que ahí el consumidor pese su producto. (Por José Luis Jiménez Castro)