Establecimientos comerciales tienen todavía hasta el último día del mes de marzo para calibrar sus básculas, de lo contrario se harán acreedores a una sanción, advierte el titular de la PROFECO en Guadalajara, Marco Antonio Romero Nolasco.
“Sino se encuentra este holograma a partir del mes de abril, pues se podrán hacer acreedores a sanciones; en ese sentido, por eso es que se está pidiendo a través de los diferentes medios de comunicación, visitas que hemos hecho a diferentes lugares de mayor consumo, por mencionar uno, el Mercado de Abastos, los invita a todos los locatarios que tengan sus básculas debidamente calibradas”.
El delegado de la PROFECO advierte que durante la cuaresma habrá vigilancia especial en tianguis y mercados y que siempre existirá una báscula alterna para que ahí el consumidor pese su producto. (Por José Luis Jiménez Castro)
Profeco advierte sanciones si básculas no se calibran antes de abril
Establecimientos comerciales tienen todavía hasta el último día del mes de marzo para calibrar sus básculas, de lo contrario se harán acreedores a una sanción, advierte el titular de la PROFECO en Guadalajara, Marco Antonio Romero Nolasco.