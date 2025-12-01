El Gobierno de Jalisco presentó este lunes el Operativo Estiaje 2026, una estrategia para la prevención y combate de incendios forestales que contará con poco más de dos mil combatientes de distintas corporaciones.

El dispositivo estará integrado por 196 brigadas conformadas por personal de dependencias federales como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de instancias estatales como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).

El operativo también contempla acciones de capacitación y la entrega de unidades de emergencia para fortalecer a corporaciones municipales, así como el apoyo de aeronaves que podrán realizar descargas de agua en caso de incendios de gran magnitud.

De acuerdo con autoridades estatales, entre 2024 y 2025 la temporada de estiaje registró una reducción del 8.5 por ciento en la superficie afectada por incendios forestales. (Por Edgar Flores Maciel)