El titular de la Profeco, Iván Escalante, informa que se sigue atendiendo el tema, pero que la mayoría de los pasajeros afectados por la suspensión de vuelos de Magnicharters fueron colocados en otras aerolíneas para que no se quedaran varados en pleno regreso de vacaciones, principalmente en Cancún.

“Bajo el liderazgo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y nosotros recolocamos a muchos de las personas que quedaron varadas en los vuelos que ya estaban programados. Lo que se está haciendo ahorita es que en los módulos de esta aerolínea en los aeropuertos ya no hay nadie, hay un teléfono que publicaron en un boletín y no contestan. Pusieron un audio en donde remiten el teléfono de Profeco, entonces ahorita todas las personas que quedaron varadas fueron recolocadas con apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”.

Además, hoy se llevará a cabo una visita a las oficinas de Magnicharters en busca de resolver este problema. (Por Arturo García Caudillo)