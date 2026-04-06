La Procuraduría Federal del Consumidor iniciará operativos de supervisión en todas las gasolineras del país para garantizar que la gasolina Magna se mantenga por abajo de los 24 pesos, así lo informa el titular de la Profeco, Iván Escalante.

“Tenemos la instrucción de que a partir de hoy hacer un monitoreo mucho más amplio de los precios de la gasolina en todo el país para seguir revisando y evidentemente evidenciar a las estaciones de servicio que están cobrando mucho muy alto el precio de la gasolina regular, porque los precios que sigue manejando Pemex prácticamente son los mismos y entonces no tienen argumentos para incrementar los precios”.

Hay que recordar que actualmente hay acuerdos con los gasolineros para mantener la Magna en menos de 24 pesos y el diésel en 28 con 50 como máximo, además de que aumentó el estímulo fiscal al IEPS. (Por Arturo García Caudillo)