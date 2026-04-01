Un incendio forestal registrado en el paraje El Arenero, dentro del Área Natural Protegida del Bosque La Primavera, en Zapopan, fue confinado la noche de ayer tras varias horas de trabajo, con una afectación aproximada de media hectárea.

En las labores participaron 35 combatientes de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCyBJ), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Protección Civil y Bomberos de Zapopan, además del apoyo aéreo del helicóptero Witari.

Las autoridades informaron que el siniestro fue controlado mediante un operativo interinstitucional coordinado, lo que permitió su contención y liquidación.

Asimismo, exhortaron a la población a evitar acercarse a la zona, no realizar actividades que puedan generar fuego, atender indicaciones oficiales y, en caso de afectaciones por humo, permanecer en interiores y utilizar cubrebocas. (Por Edgar Flores Maciel)