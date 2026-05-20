La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó un operativo en Puerto Vallarta tras denuncias por afectaciones al hábitat de la Tortuga Casquito de Vallarta, considerada en peligro crítico de extinción.

Durante las inspecciones, autoridades detectaron cambios de uso de suelo, desmontes y remoción de vegetación en una superficie superior a las cinco hectáreas de selva.

También localizaron ladrilleras y acumulación de materiales que afectan un arroyo intermitente de la zona.

La Profepa impuso clausuras al no acreditarse permisos ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El operativo ocurrió después de que la organización Estudiantes Conservando la Naturaleza denunciara el saqueo y tráfico ilegal de esta especie, de la cual sólo quedarían alrededor de 300 ejemplares.