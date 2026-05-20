La Bolsa de Nueva York terminó este miércoles con números positivos por primera vez en varios días, impulsada por dos noticias que animaron a los inversionistas.

Por un lado, Irán permitió el paso de 26 barcos petroleros y comerciales por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial que estaba bloqueada desde febrero.

Por otro, el presidente Trump señaló que las negociaciones con Teherán están en su recta final.

El Dow Jones subió 645 puntos, el S&P 500 ganó 1.08% y el Nasdaq avanzó 1.54%.

El precio del petróleo cayó casi 6% ante las expectativas de que la tensión en la región disminuya.

Toda la atención corporativa recae en Nvidia, gigante de la inteligencia artificial, que presentará hoy sus resultados trimestrales tras convertirse en la empresa más valiosa de la historia.