El Programa de verificación vehicular sigue en Jalisco con normalidad, las sanciones también, al igual que los operativos para multar a los automovilistas que no han cumplido de acuerdo al calendario mes-placa, señala el secretario del Medio Ambiente, Jorge Israel García.

El funcionario indicó que no contestará a los señalamientos de candidatos sobre la verificación, en referencia a los dichos del aspirante a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, quien propuso hacer este programa gratuito.

“Todo sigue funcionando igual a como estaba planeado a cómo se arrancó, sigue todo igual. El programa sigue su curso tal y como esta diseñado y como estuvo planeado”.

Sobre el argumento de que en Nuevo León el programa de verificación es gratuito y en Jalisco pudiera hacerse lo mismo, el funcionario aseguró que aquel no cumple las normas ambientales. (Por Claudia Manuela Pérez)