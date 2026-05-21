Las y los estudiantes de primarias y secundarias de la Ciudad de México ya no podrán usar teléfonos celulares dentro de las aulas, luego de que el Congreso capitalino aprobara una reforma que busca frenar distracciones, ciberacoso y riesgos digitales entre menores de edad.

El dictamen fue avalado por unanimidad durante la sesión ordinaria de este jueves y establece la prohibición del uso de dispositivos móviles dentro de planteles escolares, salvo cuando éstos sean utilizados con fines educativos o como parte de actividades de enseñanza o aprendizaje.

La reforma modifica diversos artículos de la Ley de Educación de la Ciudad de México y convierte a la capital en una de las entidades que endurecen medidas frente al impacto de redes sociales y teléfonos inteligentes en comunidades escolares.