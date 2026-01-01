El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para castigar con hasta nueve años de prisión el delito del phishing o fraude digital a través de correos, mensajes o sitios web falsos.

La reforma modifica el artículo 231 del Código Penal capitalino para castigar con una pena de tres a seis años de prisión a quien, mediante engaño digital consistente en la creación o uso de mensajes, páginas electrónicas, aplicaciones o cualquier otra interfaz tecnológica que simule ser legítima, induzca a una persona a revelar, capturar o proporcionar datos personales, financieros o de autenticación, con la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero.

Esta pena se incrementará hasta en una mitad cuando la víctima sea persona con discapacidad o persona mayor, o cuando, para su comisión, afecte a persona menor de edad.