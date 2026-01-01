El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para castigar con hasta nueve años de prisión el delito del phishing o fraude digital a través de correos, mensajes o sitios web falsos.
La reforma modifica el artículo 231 del Código Penal capitalino para castigar con una pena de tres a seis años de prisión a quien, mediante engaño digital consistente en la creación o uso de mensajes, páginas electrónicas, aplicaciones o cualquier otra interfaz tecnológica que simule ser legítima, induzca a una persona a revelar, capturar o proporcionar datos personales, financieros o de autenticación, con la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero.
Esta pena se incrementará hasta en una mitad cuando la víctima sea persona con discapacidad o persona mayor, o cuando, para su comisión, afecte a persona menor de edad.
Aprueban hasta nueve años de cárcel por fraude digital en CDMX
El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para castigar con hasta nueve años de prisión el delito del phishing o fraude digital a través de correos, mensajes o sitios web falsos.