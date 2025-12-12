El mercado mexicano de vapeadores, enfrenta un quiebre tras la prohibición aprobada por la Cámara de Diputados, que impone penas de hasta ocho años de cárcel y multas superiores a 226 mil pesos.

Analistas advierten que la medida no frenará el consumo y, por el contrario, podría consolidar la “cartelización” del sector, dejando el negocio en manos de por lo menos siete organizaciones criminales.

Aunque la reforma busca frenar el vapeo, la realidad del mercado dicta otra cosa; el comercio ilícito ya mueve cerca de mil 100 millones de dólares al año, una cifra que supera en 2.9 veces al mercado formal que vale alrededor de 369 millones de dólares, según estimaciones.