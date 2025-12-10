Esta mañana, Edgar “N”, alias El Limones, fue ingresado al penal de El Altiplano, luego de ser detenido en Durango durante una serie de operativos realizados por autoridades federales en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Junto con él fueron trasladadas cinco personas más, capturadas en cateos efectuados en Coahuila y Durango.

Edgar “N” era considerado objetivo prioritario al ser identificado como jefe de plaza y operador financiero de un grupo delictivo que mantenía una red de amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos en la región.