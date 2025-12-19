Los efectos de la prohibición total de los vapeadores se verán en 2026 y significarán un empoderamiento en favor del crimen organizado, asegura el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

“Es punitiva, es prohibicionista y cuando esto sucede aumenta el mercado ilícito y obviamente los peligros para la sociedad. Dos, es restrictiva de las libertades. En otras partes del mundo el individuo va decidiendo qué hacer y en todo caso hay políticas públicas para alejarlo de las adicciones. La tercera, entrega un negocio de 20 mil millones de pesos, eso dicen los expertos, al crimen organizado”.

Pero además, agrega, el tipo delictivo para sancionar el negocio está muy mal redactado, y es tan confuso que parece que castiga al consumidor, al vendedor, al distribuidor y al incauto que pesquen en posesión de vapeadores. (Por Arturo García Caudillo)