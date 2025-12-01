Este viernes por la tarde una mujer, de 30 años, aproximadamente, sufrió un paro cardíaco cuando conducía su camioneta sobre la calle Eutimio Pinzón, y fue justo en el cruce con la calle Celerino Navarro en la colonia Rancho Nuevo en Guadalajara, por efecto de la emergencia chocó de lleno contra un auto estacionado.

Afortunadamente la mujer sobrevivió a la emergencia, sin embargo sí resultó lesionada de consideración como efecto de la colisión.

Algunos vecinos y testigos auxiliaron a la conductora mientras llegaban los servicios médicos para atenderla adecuadamente.

Los daños en ambos vehículos fueron de consideración. (Por Gustavo Cárdenas)