En respuesta a las demandas de los ex trabajadores de Altos Hornos de México, que este sábado se manifestaron en el evento que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum en Monclova, la Primera Mandataria aseguró que una vez que se resuelva la situación jurídica de la empresa, serán los trabajadores los primeros a los que se les pague.

“Ya se hizo una subasta. ¿Qué le pedimos nosotros a la jueza y al Cindi? Queremos dos condiciones, la primera, justicia para los trabajadores de AHMSA, que si se va a liquidar se liquide conforme a la Ley y que tengan todos sus recursos, nada de primero pagarle a los acreedores y luego a los trabajadores. No, primero van los trabajadores de AHMSA”.

Y lo segundo que pidió fue la reactivación de AHMSA, pues no permitirá que se subaste y luego se venda como fierro viejo. (Por Arturo García Caudillo)