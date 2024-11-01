Elementos de la Secretaría de Seguridad Jalisco localizaron una toma clandestina y aseguraron cerca de 20 mil litros de hidrocarburo en la comunidad de San Antonio El Chico, en Zapopan.

El hallazgo se realizó durante patrullajes en la zona del poliducto Salamanca–Guadalajara, con apoyo de la Guardia Nacional y Seguridad Física de Pemex.

En el sitio fue encontrada una pipa, cargada con 19 mil 500 litros y conectada al ducto mediante mangueras, además de un vehículo con caja seca presuntamente vinculado a la extracción.

La Fiscalía General de la República ordenó el aseguramiento, sin que haya detenidos.