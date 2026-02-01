Apenas detuvieron al presidente municipal de Tequila, Daniel “N” y decenas de trabajadores del sector turístico de ese municipio, se quitaron y destruyeron sus chalecos color guinda.

Señalaron que habían sido impuestos por el alcalde, hoy acusado de extorsión y corrupción.

Armados con tijeras, expusieron que Daniel “N” utilizó los chalecos en su campaña electoral y luego se los vendió.

“Es que hay muchas cuestiones políticas con las que nos obligaban a trabajar, sino, no nos permitían trabajar. Ahorita venimos todos los que somos promotores, que somos guías de turistas venimos a romper el chaleco, no lo vamos a quemar, no sé, por contaminación, a romper el chaleco y quitarnos ese chaleco que nosotros no, no es el partido, es la persona que nos obligaba, precisamente. Cuota, el chaleco nos lo vendieron en 250 pesos, que son chalecos que les sobraron de la campaña política”.

Los trabajadores del sector turístico de Tequila, que por cierto es Pueblo mágico de Jalisco, dicen estar de acuerdo en utilizar una prenda para ser reconocidos por el turista, lo que no quieren, es que les cobren por trabajar. (Por Gustavo Cárdenas)