El Gobierno de Guadalajara llevó una jornada de vacunación al sector empresarial.

En el Centro MIND, se aplicaron alrededor de 300 dosis a trabajadores y familiares de Industriales de Jalisco, mediante acciones coordinadas entre Servicios Médicos Municipales, y Emprendimiento y Promoción Económica.

El titular de Servicios Médicos, José de Jesús Méndez, reiteró que la vacunación es clave para frenar el virus.

Como refuerzo, tres unidades de la Cruz Verde ampliaron horarios y se instalarán módulos adicionales.

Al 5 de febrero, Guadalajara suma más de 7 mil 700 dosis aplicadas; la meta es 250 mil.