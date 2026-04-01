El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes que la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará sobre el interior de la República Mexicana, generando un ascenso de las temperaturas, así como una disminución en la probabilidad de lluvias sobre el territorio nacional.

Esto mantendrá una ola de calor en varias las entidades, entre ellas Jalisco, principalmente en el oeste y sur del estado.