Este lunes, a partir de las 11:00 de la noche, el Siapa realizará trabajos de lavado y desinfección del Tanque Mirador del Tesoro ubicado en Tlaquepaque, debido a esto se presentarán bajas presiones y en algunos casos falta de suministro en las colonias: Cerro del Tesoro, Mirador del Tesoro y Parques Colón.

De acuerdo con el organismo, se espera que tras los trabajos de lavado en el Tanque Mirador del Tesoro se restablezca el servicio de agua por completo la tarde del miércoles 29 de abril.