El inicio de semana laboral en el Área Metropolitana de Guadalajara estará marcado por un ambiente sumamente caluroso, cielos completamente despejados y una ausencia total de nubosidad que permita mitigar el impacto directo de los rayos solares.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que la temperatura máxima alcanzará los 34 grados centígrados durante el transcurso de la tarde.

La humedad relativa en el ambiente se mantendrá en niveles bastante bajos, lo que generará una sensación térmica de sequedad extrema en toda la región.