La presidenta Claudia Sheinbaum presentará el próximo domingo, un informe por los primeros dos años de su triunfo en las urnas, sin embargo, éste no podrá llevarse a cabo en el Zócalo capitalino.

“Hoy en la tarde tengo una reunión para ver si lo hacemos desde Palacio Nacional o lo hacemos en otro lugar, aquí en la Ciudad de México. Y ya pues, los lugares donde estarían las pantallas. Es que el zócalo está lleno del Fan Fest, famoso. Entonces es muy chiquito ya el espacio que está ahí, además están trabajando. Entonces no se puede hacer en el Zócalo porque se está preparando para el Mundial. Entonces, pues ya, vamos a ver hoy en la tarde, en el caso de la Ciudad de México dónde sería y pues estamos viendo en las plazas públicas en dónde”.

La propuesta inicial es presentar el informe en Palacio Nacional y sólo con los integrantes de su gabinete. Este ejercicio de rendición de cuentas se replicaría en las otras 31 entidades del país en diferentes plazas públicas mediante pantallas gigantes. (Por Arturo García Caudillo)