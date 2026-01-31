La Zona Metropolitana de Guadalajara mantendrá temperaturas frescas durante el fin de semana, con mayor descenso por la noche y al amanecer.
Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo de medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos y posible actividad eléctrica en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Para Guadalajara pronostica un día soleado con nubes dispersas, ambiente agradable por la tarde y fresco durante la noche.
La temperatura máxima rondará los 25 grados Centígrados máxima y la mínima de 10.
Pronostican día soleado con máxima de 25°C en ZMG
