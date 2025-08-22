Las lluvias fuertes con granizo seguirán presentándose en México este viernes, de acuerdo con el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional.

El monzón mexicano mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país, mientras que la onda tropical número 24 recorrerá lentamente el occidente mexicano y generará lluvias intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco.

A su vez, canales de baja presión en combinación con el ingreso de aire cálido y húmedo procedente del océano pacífico, originarán lluvias fuertes en el noreste, occidente, centro, sur y sureste.