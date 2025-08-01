A casi un mes de la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación alista una consulta pública para la designación de la o el nuevo dirigente del organismo.

En víspera de que Reyes Sahagún deje el cargo el próximo 31 de agosto y después del constante diálogo con madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez prepara un proceso de elección que incluya la participación de colectivos, víctimas, especialistas y organizaciones civiles.