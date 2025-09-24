El huracán Narda cobra fuerza en el occidente y aumenta a categoría 2 informa el Servicio Meteorológico Nacional.

Su circulación y desprendimientos nubosos, mantendrán la probabilidad de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Este miércoles Narda se ubica a 760 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 870 al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.