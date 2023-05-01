Los representantes de farmacéuticas y proveedores de insumos que han ganado licitaciones del gobierno federal tienen dos semanas para entregar los medicamentos contratados o de lo contrario, se rescindirían los contratos sin importar el costo y tiempo que resulte advierte el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark.

En tono molesto y fuerte, el funcionario cuestiona a las empresas el motivo de por qué no entregan los medicamentos.

Advierte que si en dos semanas esas empresas no entregan los fármacos, se presentarán las denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.