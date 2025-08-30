El Servicio Meteorológico Nacional alertó que este sábado se presentarán lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

También se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nayarit y diversas regiones del centro, sur y oriente del país.

En contraste, se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte, Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán, con onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.