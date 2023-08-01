El peso mexicano cerró agosto con una apreciación de 1.13 por ciento frente al dólar, al concluir en 18.66 unidades en los mercados internacionales, es decir, 21 centavos menos que en julio.

El avance de la divisa local coincidió con la caída de 2.2 por ciento del dólar estadounidense en el mismo periodo.

En el ámbito bursátil, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 2.28 por ciento tras dos meses de retrocesos, con alzas destacadas en las compañías Peñoles, Orbia y América Móvil.