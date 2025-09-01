La onda tropical número 29 se desplazará este lunes sobre el occidente del país y provocará lluvias fuertes en Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Sonora y Durango; así como en la península de Baja California.

Por otra parte, una masa de aire frío proveniente de Estados Unidos reforzará al sistema frontal número 1, que se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, y ocasionará un refrescamiento de las temperaturas en entidades del norte y noreste del país.

La tormenta tropical Kiko se localiza al suroeste de la península de Baja California, pero debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para México.