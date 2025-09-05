Los desprendimientos nubosos del ciclón post-tropical Lorena continuarán originando lluvias fuertes en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit; además de Sonora, Durango y Sinaloa informa el Servicio Meteorológico Nacional.

Autoridades de Protección Civil pidieron mantener precauciones ante los remanentes del meteoro principalmente en Baja California Sur, Sonora y Baja California.

Por su parte, la onda tropical número 30 originará lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.