La tormenta tropical Mario, ubicada esta mañana al suroeste de Baja California Sur, mantiene las condiciones para lluvias fuertes, viento y oleaje elevado en Baja California Sur.
Por otra parte, el monzón mexicano aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.
En tanto, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico asociada con la onda tropical número 32, se desplazará sobre el sur y centro de México, originando lluvias fuertes en el occidente del país.
Pronostican lluvias en gran parte del país
