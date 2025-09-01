Para conmemorar las fiestas patrias, la presidenta Claudia Sheinbaum canceló sus conferencias mañaneras que ofrece en Palacio Nacional, este 15 y 16 de septiembre.
Recordó que el Grito de Independencia será este lunes a las 23:00 horas, mientras que el Desfile Cívico Militar del 16 comenzará a las 10:00 horas.
La mandataria destacó que, en más de 200 años del México Independiente, será la primera vez que una mujer dará el Grito de Independencia.
Desde las 20:00 horas, en el Zócalo iniciarán los conciertos que ofrecerán la cantante Alejandra Ávalos, el colectivo “Legado de Grandeza”, así como La Arrolladora Banda El Limón.

