La tormenta tropical “Narda” ocasionará lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero pronostica el Servicio Meteorológico Nacional.

El centro del meteoro se encuentra esta mañana a 230 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 260 al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

De acuerdo con los pronósticos Narda continúa su deslazamiento hacia el oeste-noroeste y se fortalece paulatinamente.