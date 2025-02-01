La creación del registro de usuarios móviles tras el acuerdo firmado entre la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y los principales operadores de telefonía del país frenará al mercado nacional.

De acuerdo con expertos, en el proceso de la prueba piloto, que inició el pasado 1 de septiembre, ya se detectaron diversas dificultades que pueden representar un reto para la activación de nuevas líneas y por ende la venta de tarjetas SIM.

Entre los principales retos están la posible duplicidad y errores en el registro de personas en la CURP y la falta de sucursales físicas de operadores pequeños.