Un canal de baja presión, combinado con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México, generará lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.
Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional confirma que se esperan precipitaciones en el sureste y sur del país, con lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
El organismo también prevé chubascos en Nuevo León, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.
Pronostican lluvias en gran parte del país
