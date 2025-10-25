Un canal de baja presión, combinado con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México, generará lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional confirma que se esperan precipitaciones en el sureste y sur del país, con lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El organismo también prevé chubascos en Nuevo León, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.