Una pelea entre varios hombres ocurrida en la colonia Rinconada del Sol, en Zapopan, deja un muerto y dos heridos con arma blanca, informa la Policía municipal.

El enfrentamiento se registró en el cruce de Mariano Otero y Granate, donde los servicios de emergencia hallaron a tres personas lesionadas; una de ellas murió en el lugar, sobre los carriles centrales de la avenida.

Testigos señalaron que la disputa inició por una discusión relacionada con futbol, que escaló hasta el uso de cuchillos y objetos punzocortantes.

Los responsables huyeron en tres vehículos y continúan prófugos.