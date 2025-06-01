El monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur del golfo de California, generará lluvias en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, así como en Durango, Baja California Sur y Nayarit.
Por otra parte, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico propiciará lluvias fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán; en tanto que el paso de la onda tropical número 26 sobre el sur del territorio nacional, mantendrá la probabilidad de lluvias intensas en Oaxaca y Guerrero.
La tormenta tropical Juliette continúa alejándose del territorio mexicano.
Pronostican lluvias en gran parte del país
