El huracán “Priscilla” se mantiene como categoría 2 al sur de Baja California Sur alerta el Servicio Meteorológico Nacional.

Su circulación mantendrá lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el occidente del país, así como en Sinaloa y Baja California Sur.

El ciclón se localiza a 345 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 535 al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

La Secretaría de Marina realizó cierre a embarcaciones mayores del puerto en Cabo San Lucas ante la proximidad del huracán.