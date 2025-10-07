Diputadas de oposición y del oficialismo escenificaron un zafarrancho en la tribuna de San Lázaro, por la guerra en Gaza. Todo comenzó cuando la morenista María Magdalena Rosales solicitó un minuto de silencio por el genocidio en Palestina y en respuesta la panista Margarita Zavala pidió hacerlo por las víctimas del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023.

“Silencio por la solicitud de la diputada María Magdalena. —Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre”.

La situación se limitó a roces y empujones entre ambos bandos. Al final, el minuto de silencio fue aceptado y la sesión se retomó cinco minutos después. (Por Arturo García Caudillo)