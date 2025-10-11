El Servicio Meteorológico Nacional alertó que este sábado continuarán las lluvias, que serán de intensas a fuertes en todo el país.

La tormenta tropical “Raymond” tocaría tierra en el sur de la Península de Baja California, con lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje de 3.5, además de afectar a Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Asimismo, un frente frío ingresará por el norte y una vaguada monzónica reforzará las precipitaciones en el centro, oriente y sur de México.

Las autoridades pidieron extremar precauciones por inundaciones, deslaves y caída de árboles en zonas vulnerables.