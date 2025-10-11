La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se asignaron 19 mil 430 millones de pesos del Presupuesto para atender emergencias, como las lluvias que han afectado recientemente al país.

Informó que la Secretaría de Marina desplegó 3 mil 300 elementos en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí, junto con 18 embarcaciones, seis helicópteros, tres aviones, plantas potabilizadoras y despensas para apoyar a la población afectada por las lluvias.

Confirmó que las precipitaciones dañaron 982 kilómetros de carreteras federales, de los cuales 647 ya fueron liberados.