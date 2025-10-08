Luego de oponerse a que la selección de juezas y jueces, así como magistrados del Poder Judicial de Jalisco sea mediante tómbola, el gobernador, Pablo Lemus, lanzó una propuesta para que los aspirantes se sometan a un examen que apliquen las universidades privadas.

“Yo estoy proponiendo que las universidades privadas de nuestro estado puedan elaborar y aplicar el examen a las y los candidatos, y que tengan una calificación mínima de 8 que tengan una experiencia para hacer jueza o juez mínima de cinco años”.

El mandatario estatal insistió en que busca tender puentes con las fracciones parlamentarias para construir y profesionalizar el mejor Poder Judicial del país. (Por Edgar Flores Maciel)