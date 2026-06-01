La diputada local Tonantzin Cárdenas consideró que los aspirantes a cargos de elección popular deberían someterse a revisiones más amplias sobre el origen y manejo de su patrimonio, además de cumplir con requisitos como la presentación de constancias de no antecedentes penales.

“Creo que deberíamos de, entonces, estar hablando o en el futuro seguir discutiendo respecto a una inteligencia de investigación financiera porque no es posible que existan funcionarios y funcionarias que tengan poca claridad tanto en declaraciones patrimoniales como en la existencia de recursos en efectivo, estamos hablando de millones de pesos que merecen investigaciones importantes”.

Cárdenas señaló que los filtros actualmente considerados no han sido suficientes para prevenir casos de funcionarios que posteriormente han enfrentado procesos judiciales. Como ejemplo, mencionó los casos de exalcaldes de los municipios de Teuchitlán y Tequila, quienes fueron detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. (Por Marck Hernández)