Desde el Congreso de Jalisco se impulsará la asignación de un presupuesto extraordinario destinado a dependencias y organismos que atienden la agenda de personas desaparecidas en el estado, anunció la diputada local Tonantzin Cárdenas.

La legisladora explicó que se proyecta un recurso total de mil millones de pesos para fortalecer las instancias involucradas, con especial énfasis en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que enfrenta un grave rezago en materia de identificación humana.

“En total mil millones de pesos al tema de desaparecidos en todas las instancias. Nosotros pedimos 300 millones para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recordando también que hay una crisis y un deterioro y un rezago inmenso en materia de identificación de personas, de restos, de cuerpos”.

Durante la sesión de la Comisión Especial del Congreso, también se firmó un documento en el que se solicita al DIF Jalisco no condicionar la entrega de apoyos a los familiares de personas desaparecidas, con el fin de garantizar un acompañamiento institucional digno y sin obstáculos administrativos. (Por Marck Hernández)