Este 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, la primera causa de discapacidad a nivel nacional, entre otros por factores de riesgo como la diabetes y la presión arterial sin control, explica Amado Jiménez Ruíz, médico adscrito al Servicio de Neurología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.

“A quiénes son los pacientes que les dan este tipo de eventos agudos. Son sobre todo los que padecen diabetes, presión alta, problemas del colesterol, arritmias como la fibrilación ventricular, como la los pacientes que fuman, los que padecen obesidad, sedentarismo. El 80 por ciento de estos infartos cerebrales y las hemorragias cerebrales son totalmente prevenibles, sin embargo se tienen que controlar estos factores de riesgo”.

La edad es otro de los factores de riesgo para embolias o derrames cerebrales, sin embargo, indica Jiménez Ruíz, ya se atiende a pacientes cada vez más jóvenes. (Por Gricelda Torres Zambrano)