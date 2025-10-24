La diputada de Movimiento Ciudadano, Alejandra Giadans Valenzuela, presentó una iniciativa para reformar las leyes de Educación y de Movilidad de Jalisco con el fin de incorporar la formación vial obligatoria desde la primaria hasta el bachillerato.

La propuesta busca fomentar una cultura de respeto, empatía y prevención en las calles, bajo la visión “Cero Siniestros Viales”.

El programa incluiría temas como jerarquía de la movilidad, seguridad peatonal, inclusión y perspectiva de género, y sería implementado por la Secretaría de Educación en todos los niveles escolares.

Giadans destacó que la educación vial “es educar para salvar vidas”.

La iniciativa cuenta con el respaldo de los titulares de Educación y Transporte, quienes subrayaron su potencial para reducir accidentes y promover una movilidad más segura y sostenible.