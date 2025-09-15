La diputada local Yussara Canales presentó una iniciativa para que todos los servidores públicos de elección popular en Jalisco se sometan de manera periódica a exámenes toxicológicos.
La propuesta contempla la aplicación de pruebas semestrales y aleatorias de detección de drogas, con el fin de recuperar la confianza ciudadana frente a la crisis de credibilidad de los funcionarios.
“No se trata de una ocurrencia, se trata de un acto de congruencia. Si a policías, soldados y funcionarios de seguridad les exigimos pasar las pruebas de confianza y toxicológicos, ¿por qué los políticos que deciden el rumbo de Jalisco tendrían un privilegio distinto? ¿Por qué quienes aprobamos las leyes, presupuestos y políticas públicas, no habrían de demostrar que están en condiciones plenas físicas y mentales para ejercer su responsabilidad?”.
De aprobarse la iniciativa, negarse a realizarse el examen o dar positivo al consumo de drogas será considerado una falta administrativa. (Por Marck Hernández)
